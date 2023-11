Gran Turismo 7 non smette di evolversi: l'Update 1.40 è davvero enorme!

Le anticipazioni sul più grande update di sempre di Gran Turismo 7 in arrivo a novembre vengono confermate dai ragazzi del PlayStation Blog e dal ricchissimo elenco di migliorie, aggiunte e ottimizzazioni apportate dal team di Polyphony Digital con l'Update 1.40 del 'Real Driving Simulator'.

La software house nipponica guidata da Kazunori Yamauchi entra nel merito delle sorprese previste da questo corposo aggiornamento gratuito delineando il quadro completo delle innovazioni portate dallo SPEC II Update 1.40 di GT7, il cui rollout è previsto per la giornata di domani giovedì 2 novembre su PS4 e PlayStation 5.

L'imminente aggiornamento di Gran Turismo 7 introdurrà l'Opening Movie di SPEC II e la versione 2.0 di GT Sophy su PS5: ad accompagnare l'aggiunta della nuova iterazione dell'Intelligenza Artificiale di Polyphony Digital nelle Gare Veloci troveremo degli aggiornamenti nei World Circuits, l'implementazione (sempre su PS5) delle gare locali a schermo condiviso fino a un massimo di 4 giocatori, il Paddock nel menu delle gare multiplayer e numerosi cambiamenti nella dashboard e nel menu GT. Ma non è tutto.

Sempre grazie all'Update 1.40 di Gran Turismo 7, il simulatore automobilistico in esclusiva PlayStation accoglie 50 Sfide per le Licenze, tante migliorie e sorprese per la modalità Foto/Scapes, il circuito invernale Lake Louise con 3 layout e l'immancabile infornata di auto inedite, con ben sette vetture che vanno ad aggiungersi al già enorme garage virtuale di GT7.

NISMO 400R

Porsche 911 GT3 RS

Tesla Model 3 Performance

Dodge Charger R/T 426 HEMI

Dodge Challenger SRT Demon

Lexus LFA

Mercedes Benz 190E 2.5 - 16 Evolution II

Il video esplicativo confezionato da Polyphony Digital ci immerge nelle atmosfere del tracciato Lake Louise e dipinge il quadro completo delle importanti novità di quello che, se escludiamo la modalità in Realtà Virtuale per PlayStation VR 2, è da considerarsi a tutti gli effetti come l'update più grande di Gran Turismo 7.