Gran Turismo 7: novità da Porsche, Volkswagen e Nissan con l'Update 1.23

Le tre auto gratis del nuovo update di Gran Turismo 7 sfrecciano sui circuiti del Real Driving Simulator di Polyphony Digital con l'aggiornamento del kolossal racing di Sony in arrivo su PS4 e PlayStation 5.

Come sottolineato nei giorni scorsi dagli stessi sviluppatori al seguito di Kazunori Yamauchi, la novità più dirimente della Patch 1.23 di Gran Turismo 7 è rappresentata dall'aggiunta di tre bolidi al già enorme garage virtuale dell'esclusiva PlayStation.

Con l'aggiornamento 1.23 assistiamo infatti all'ingresso della Porsche Vision GT Spyder, il prototipo elettrico che ha infranto ogni record di velocità, della Volkswagen ID.R, l'interpretazione moderna del futuro delle auto sportive, e della Nissan Silvia K’s Type S, la Silvia di sesta generazione che offre un lusso superiore in un'ampia carrozzeria.

L'Update 1.23 di Gran Turismo 7 porta in dote anche due nuove sezioni della modalità Scapes che daranno la possibilità a tutti gli appassionati di scattare delle foto iperrealistiche sullo sfondo di due scenari ispirati alla California e alla metropoli di Tokyo. Il rollout dell'aggiornamento partirà alle ore 08:00 italiane di domani, giovedì 29 settembre; in calce e in cima alla notizia trovate le immagini e il video di presentazione dell'Update 1.23.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Gran Turismo 7.