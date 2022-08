Gran Turismo 7, novità su Sophy: la rivoluzionaria IA arriva entro fine 2022?

Lo scorso febbraio Sony ha annunciato Gran Turismo Sophy, intelligenza artificiale di nuova generazione che avrebbe portato Gran Turismo verso nuove vette di realismo. L'IA dovrebbe prima o poi fare il suo esordio già in Gran Turismo 7, ma finora non è mai stato rivelato quando esattamente.

Una possibile novità su GT Sophy arriva da un livestream di Gran Turismo TV in lingua italiana del World Series Showdown Nations Cup, andato in onda lo scorso weekend. Durante la trasmissione, uno spettatore ha chiesto quando Sophy dovrebbe fare il suo esordio all'interno di Gran Turismo 7, al che il canale ufficiale ha replicato affermando che "la metteremo in-game prima della fine dell'anno, se tutto va bene".

Da molto tempo non si parlava della rivoluzionaria IA, sebbene il papà della serie, Kazunori Yamauchi, aveva confermato che Sophy sarebbe stata implementata in Gran Turismo 7 nel prossimo futuro, senza però aggiungere ulteriori dettagli. E sebbene l'informazione arrivi da Gran Turismo TV, è bene precisare che al momento Polyphony Digital non si è espressa in merito all'arrivo di Sophy nel settimo episodio della serie già entro il 2022.

Non è infine chiaro se Sophy, una volta aggiunta in GT7, andrà a sostituire completamente l'IA originale del gioco o se invece verrà attivata in modalità a parte. Soltanto comunicazioni definitive da parte degli sviluppatori faranno luce sui dubbi.