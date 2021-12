Gran Turismo 7, i numeri del racing game: quante auto e tracciati ci saranno?

Dal Giappone sono arrivate nuove preziose informazioni sul numero di auto, tracciati e altri contenuti che saranno inclusi in Gran Turismo 7 quando arriverà sul mercato nel marzo del prossimo anno.

Sony ha distribuito ad alcuni rivenditori giapponesi di Yodobashi Camera un libretto promozionale gratuito ricco di preziosi dettagli su Gran Turismo 7. Le foto delle pagine c'hanno messo molto poco a finire su Twitter e a fare il giro della rete, offrendo anche a noi occidentali la possibilità di scoprire le informazioni che celano.

Nel libretto viene innanzitutto specificato che i piloti virtuali potranno acquistare dal concessionario di Brands Central un totale di 300 auto prodotte dal 2011 in poi da 60 differenti marchi. Presso un venditore di auto usate troveranno invece veicoli degli anni '80 e '90. Quante auto ci saranno in totale? Il libretto non lo rivela, ma in un video di Gran Turismo 7 pubblicato ieri - nel frangente dedicato alla modalità Scapes, per la precisione - viene riportato un totale di 428 automobili. Tra queste ci saranno anche due novità assolute per la serie, ossia la Ferrari F8 Tributo del 2020 e la F12 Berlinetta, entrambe in bella mostra nel libretto in questione.

Il testo specifica che il Garage potrà contenere ben 1.000 auto, mentre GT Auto offrirà 600 oggetti aerodinamici e 130 differenti tipologie di ruote. Cita inoltre "più di 90" configurazioni di circuiti (GT Planet è convinta di averne già individuate 91, inclusi quelle di Trial Mountain, High Speed Ring e Deep Forest) e oltre 2.500 luoghi di 40 paesi per la modalità Scapes.