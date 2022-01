Gran Turismo 7: nuove indiscrezioni sulla dimensione effettiva del gioco, ecco i dettagli

Nella giornata di oggi i riflettori sono tornati ad illuminare Gran Turismo 7, l'attesissimo racing in arrivo sulle piattaforme targate Sony. In particolare nuove indiscrezioni sembrerebbero confermare le dimensioni del gioco al day one.

Nel corso della mattinata infatti lo store ufficiale di PlayStation Direct aveva aggiornato le pagine relative a Gran Turismo 7, fornendo un'indicazione sullo spazio richiesto per installare il gioco: il sito riporta una dimensione di ben 110 GB come spazio minimo necessario, senza indicare in maniera specifica la versione per PS4 o PS5 e senza svelare la presenza o meno di una patch di lancio. Nuove indiscrezioni provenienti da Twitter sembrano confermare questi dati, fornendo qualche indizio sull'aggiornamento del day one. L'account PlayStation Game Size, che in passato si è rivelato molto affidabile, ha infatti pubblicato un tweet sulle dimensioni effettive del celebre racing: stando a quanto si legge Gran Turismo 7 peserà 89.445 GB senza la patch del day one. Se la notizia dovesse rivelarsi corretta, le dimensioni totali di 110 GB potrebbero quindi essere raggiunte facilmente, segnando un nuovo record per le produzioni di Polyphony Digital.

Il pre-load di Gran Turismo 7 dovrebbe essere disponibile a partire dal prossimo 25 febbraio. In attesa dell'uscita fissata al 4 marzo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Gran Turismo 7.