Gran Turismo 7: tutti gli obiettivi del GT Café

Il GT Cafè è una lista di traguardi da raggiungere per sbloccare svariate ricompense in Gran Turismo 7, tra crediti, parti per macchine e bolidi da corsa. Questo elenco comprende una serie di obiettivi da completare che riguardano specifiche auto, piazzamenti sul podio e altro ancora.

Vediamo di seguito gli obiettivi proposti da Polyphony Digital nei menu di GT Cafè. NOTA: la lista non è ancora completa e verrà aggiornata quando in possesso di tutte le informazioni necessarie.

1 / Compatte giapponesi - ottieni Toyota Aqua S'11, Honda Fit Hybrid '14, Mazda Demio XD touring '15 - Ricompensa: Biglietto Roulette

2 / B-1 Test di guida - completa il Test di guida B-1 - Ricompensa: Circuiti Goodwood (UK), Brands Hatch (UK)

3 / Compatte classiche europee - ottieni Fiat 400 F'68, Mini Cooper S '65, Volkswagen 1200 '66 - Ricompensa: Biglietto Roulette, Circuito Anello alta velocità (Giappone).

4 / Campionato: Anello ad alta velocità - concludi sul podio il track day - Ricompensa: Circuiti Tsukuba (Giappone), Suzuka (Giappone)

5 / Macchine da corsa giapponesi - ottieni Suzuki Swift Sport '17, Honda Civic Type R (EK) '98, Honda Integra Type R (DC2) '98 - Ricompensa: Biglietto Roulette

6 / Tuning Shop - modifica una Mini Cooper S a 360 PP o superiore - Ricompensa: Circuiti Alsazia (Francia), Sardegna (Italia).

7 / Hot hatch europee - ottieni Mini Cooper S '05, Abarth 500 '09, Volkswagen Polo GTI '14 - Ricompensa: Scapes, GT Auto (Pavilion)

8 / Lava una macchina a GT Auto - vai a Manutenzione e Servizi in GT Auto - Ricompensa: circuiti Tokyo Expressway (Giappone)

9 / Tokyo Highway parade - concludi sul podio - Ricompensa: Biglietto Roulette

10 / Macchine da corsa FR giapponesi - ottieni Nissan Silvia Q's (S13) '88, Mazda Eunos Roadster (NA) '89, Toyota Corolla Levin 1600GT APEX (AE86) '83 - Ricompensa: Circuito Deep Forest (Svizzera)

11 / Hot hatches francesi - ottieni DS 3 Racing '11, Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport '14, Renault Clio R.S 220 Trophy '16 - Ricompensa: Biglietto Roulette (2 stelle)

12 / Petite Course de France - concludi sul podio - Ricompensa: Missioni (Pavilion)

13 / Prova una Missione - vai a Missioni e seleziona 'La montagna magica' - Ricompensa: circuiti Blue Moon Speedway (USA), WeaterTerch Raceway Laguna Seca (USA), Willow Springs Raceway (USA)

14 / Mustang - ottieni Ford Mustang Boss 429 '69, Ford Mustang Mach 1 '71, Ford Mustang GT '15 - Ricompensa: circuito Daytona International Speedway (USA)

15 / Camaro - ottieni Chevrolet Camaro SS '16, Chevrolet Camaro Z28 '69, Chevrolet Camaro ZL1 1LE Package '18 - Ricompensa: Biglietto Roulette (2 stelle)

16 / Foto in Scapes - fai una foto in Scapes - Ricompensa: circuito Trial Mountain (USA)

17 / Coppa Trial Mountain - concludi sul podio - Ricompensa: circuiti Fuji Speedway (Giappone), Autopolis (Giappone), Macchine Leggendarie

18 / Macchine sportive Nissan - ottieni Nissan Silvia spec-R Aero (S15) '02, Nissan R32 GT-R V Spec II '94, Nissan Fairlady Z Version S (Z33) '07 - Ricompensa: Circuiti Mount Panorama (Australia), Kyoto Driving Park (Giappone)

19 / Macchine da Rally giapponesi - ottieni Subaru WRX STI Type S '14, Mitsubishi Lancer Evolution Final '15, Toyota GR Yaris RZ 'High performance' '20 - Ricompensa: Biglietto Roulette (3 stelle)

20 / Show your custom wing - vai a Personalizza auto e selezione un set wing - Ricompensa: Biglietto Roulette (3 stelle)

21 / Campionato Asia-Oceania - concludi sul podio - Ricompensa: circuiti Red Bull Ring (Austria), Dragon Trail (Croazia), Nurburgring (Germania)

22 / BMW M3 - ottieni BMW M3 Sport Evolution '89, BMW M3 '03, BMW M3 07 - Ricompensa: Biglietto Roulette (3 stelle)

23 / Alfa Romeo - ottieni Alfa Romeo MiTo '09, Alfa Romeo 4C '14, Alfa Romeo 8C Competizione '08 - Ricompensa: Biglietto Roulette (3 stelle)

24 / Usa un'esperienza circuito per studiare il tracciato - vinci in una gara di un solo giro a Dragon Tail- Gardens

25 / Campionato europeo - concludi sul podio

26 / Ford - ottieni Ford Focus RS '16, Ford GT '06, Ford F-150 SVT Raptor '11

27 / Chevrolet - ottieni Corvette C7 '14, Corvette Convertible (C3) '69, Corvette ZR-1 (C4) '89

28 / Ottieni un'auto americana wide-body - vai alla sezione Manutenzione e Servizi di GT Auto

29 / Campionato Pan-americano - concludi sul podio

30 / potenzia la tua Porsche - Modifica ad un PP di 600-650

31 / Porsche 911 - ottieni 911 Turbo (930) '81, 911 Carrera RS (964) '92, 911 Carrera RS (993) '95

32 / Supra - ottieni Supra 3.0GT Turbo A '88, Supra RZ '97, GR Supra RZ '20

33 / Campionato World Touring Car 600 - concludi sul podio

34 / AMG - ottieni Mercedes-AMG C 63 S '15, SLS AMG '10, Mercedes-AMG GT S '15

35 / Nissan GT-R - ottieni R33 GT-R V-Spec '97, R34 GT-R V-Spec II '02, GT-R '17

36 / World Touring Car 700 - concludi sul podio

37 / Gr.B Rally Cars - ottieni Peugeot 205 Turbo 16 Evolution 2 '86, Audi Sport quattro S1 Pikes Peak '87, Ford Focus Gr.B Rally Car

38 / Ferrari - ottieni 308 GTB '75, 458 Italia '09, F12 Berlinetta '12

39 / Campianato World GT Series - concludi sul podio

