Gran Turismo 7 offline, il gioco PS4 e PS5 si aggiorna: arriva la patch 1.13

Come promesso da Polyphony Digital, la giornata di oggi - lunedì 25 aprile 2022 - è pronta ad accogliere la pubblicazione del nuovo aggiornamento 1.13 di Gran Turismo 7.

La patch, in particolare, diverrà disponibile a breve su PlayStation 4 e PlayStation 5, con i server del racing game che saranno temporaneamente disattivati per garantirne la corretta implementazione. La sospensione delle funzionalità online di Gran Turismo 7 prenderà il via alle ore 10:00 del fuso orario italiano e si protrarrà per circa due ore. Nei piani di Polyphony Digital, dunque, gli aspiranti piloti potranno tornare in pista già a partire dalle ore 12:00 di quest'oggi.

Nel corso della manutenzione, i giocatori potranno comunque avere accesso alle modalità World Circuits, Music Rally e Arcade Race. È però opportuno ricordare che non sarà possibile salvare i propri progressi in-game sino al ritorno online dei server di Gran Turismo 7. Per quanto riguarda i contenuti aggiuntivi previsti dall'update 1.13, il team dei PlayStation Studios ha già confermato che arriveranno tre nuove auto in Gran Turismo 7, ma la loro identità non è ancora stata svelata. Per saperne di più, ad ogni modo, sarà sufficiente attendere la prossima pubblicazione delle note ufficiali della patch di lunedì 25 aprile.