Gran Turismo 7 offline, server chiusi per update: le novità dell'aggiornamento 1.07

Dopo l'introduzione delle novità portate dalla patch 1.06 di Gran Turismo 7, è già tempo per i piloti di accogliere un ulteriore update all'interno del racing game.

Gli sviluppatori di Polyphony Digital hanno infatti reso disponibile la patch 1.07, che può essere già scaricata su PlayStation 4 e PlayStation 5. Complessivamente, l'update ha un peso pari a 385 MB e la sua implementazione ha richiesto la disattivazione dei server di Gran Turismo 7. La manutenzione doveva originariamente terminare alle ore 9:00 di quest'oggi, giovedì 17 marzo 2022. Tuttavia, Polyphony Digital ha comunicato un'estensione straordinaria del processo, che dunque si protrarrà ancora per qualche tempo. Non è stato comunicato un orario preciso di riattivazione dei server del racing game.



Sono invece già disponibili le note della patch 1.07, che illustrano le novità introdotte dall'update. Tra queste, trova spazio la Broadcast Mode, pensata appositamente per i content creator. Abilitando quest'ultima, la colonna sonora di Gran Turismo 7 escluderà infatti i brani passibili di infrazione del copyright su YouTube. L'update ha inoltre corretto diverse problematiche e bug presenti nel titolo, e modificato le ricompense ottenibili negli eventi speciali dei World Circuit.



Dopo il debutto di Gran Turismo 7, prosegue dunque a pieno regime il supporto post lancio offerto da Polyphony Digital all'esclusiva Sony.