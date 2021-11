Gran Turismo 7 offrirà opzioni di tuning senza precedenti: nuovo video con Yamauchi

Man mano che ci avviciniamo alla data del debutto, Polyphony Digital continua ad offrirci delle piccole anteprime sulle principali caratteristiche di Gran Turismo 7, il nuovo capitolo del Real Driving Simulator che tornerà a proporre un'esperienza più classica dopo il multiplayer-centrico Gran Turismo Sport.

In questa serie "dietro le quinte" è ancora una volta il CEO di Polypohony Digital, Kazunori Yamauchi, a farci da guida. Il padre della serie automobilistica si concentra questa volta sulle opportunità concesse dal tuning, un sistema di personalizzazione fondamentale per i piloti che vogliano ottenere il massimo dalle proprie vetture. Tramite un processo di trial and error, i giocatori potranno comprendere attraverso l'esperienza diretta qual è la loro configurazione prediletta per mettersi al volante ed affrontare al meglio i vari circuiti.

Come affermato da Yamauchi, Gran Turismo 7 includerà il maggior numero di componenti disponibili per il tuning nella storia della serie, il che sicuramente farà contenti quei giocatori che amano perdersi tra i menù di customizzazione delle proprie auto prima di scendere definitivamente in pista.

Lasciandovi alla visione del filmato che trovate in apertura, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà pubblicato il 4 marzo 2022 su PlayStation 5 e PlayStation 4. Recentemente è apparsa una Beta del gioco sul PS Store, ma sembra sia rivolta esclusivamente agli sviluppatori. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gran Turismo 7.