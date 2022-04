Gran Turismo 7, la patch 1.13 porta il primo DLC gratis: anche nuove auto tra i contenuti

Con la pubblicazione della patch 1.13 di Gran Turismo 7, il team di Polyphony Digital ha deciso di rendere disponibile il primo DLC gratuito del suo racing game.

Presentato con il trailer che trovate in apertura a questa news, il contenuto post lancio introduce nel racing game un set di tre nuove auto. Gli ingressi nel parco auto di Gran Turismo 7, in particolare, possono contare sull'auto vincitrice della Super GT 2021, ma non solo. Di seguito, l'elenco completo dei veicoli introdotti:

Subaru BRZ GT300 '21 ;

; Subaru BRZ S '21 ;

; Suzuki Cappuccino (EA11R) '91;

Mentre i server di Gran Turismo 7 restano offline per manutenzione , Polyphony Digital conferma inoltre che il DLC gratuito non include solamente nuove auto. La patch 1.13 provvede infatti a introdurre in-game anche la configurazione. Da segnalare infiine anche l'aggiunta delle località "Case in stile Gassho" e "Ciliegi in fiore di notte" alla selezione di

Già disponibile su entrambe le console Sony, l'update 1.13 di Gran Turismo 7 ha un peso differente a seconda della piattaforma. Su PlayStation 4, in particolare, la patch richiede 4,6 GB di spazio libero. Meno esigente invece la versione PlayStation 5 dell'aggiornamento, che su hardware next gen ha un peso di 2,6 GB.