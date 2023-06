Gran Turismo 7, è tempo per la patch 1.35 di sfrecciare con alcune novità:cosa introdurrà?

È tempo di nuovi contenuti per l'ultima produzione dei ragazzi di Polyphon Digital: dopo l'update 1.34 di Gran Turismo 7 che introduce utilitarie e supercar facendo sfrecciare nuove vetture e facendo rombare altrettanti motori, è il momento di un ulteriore Update per gli utenti di tutto il mondo: Gran Turismo 7 si aggiornerà presto alla 1.35.

Attualmente si conosce ancora l'esatta data d'uscita, ma quali saranno le novità al seguito della nuova patch? Secondo quanto dichiarato dal team di sviluppo, la serie di contenuti in arrivo la prossima settimana aggiungerà almeno tre nuove auto. Lo stesso creator della serie, Kazunori Yamauchi, ha rilasciato qualche anticipazione sui venturi contenuti. Tuttavia, non sono mancate le supposizioni a seguito di quanto rivelato in via ufficiale. A tal proposito, infatti, si pensa che siano in arrivo le seguenti autovetture:

Subaru Impreza WRX STi 2004;

Mitsubishi Lancer EVO III GSR 1995;

Aston Martin 1.35.

Non ci resta allora che attendere che la strada verso l'esperienza di guida definita con Gran Turismo 7 si aggiorni con i nuovi contenuti ormai prossimi all'arrivo: il rumore dei motori si fa sempre più vicino ed è dietro l'angolo. Fortunatamente, però, il nuovo aggiornamento verrà pubblicato nel corso della prossima settimana; perciò, l'attesa si farà sentire ancora per poco.