Gran Turismo 7, nuova patch in arrivo: ecco le 3 nuove auto gratis

Nella notte, Kazunori Yamauchi è intervenuto sui suo canali ufficiali per avvertire tutti i giocatori di Gran Turismo 7 dell'arrivo di un nuovo aggiornamento gratis contenente, tra le altre cose, tre automobili inedite.

Lo storico produttore della serie ha annunciato l'arrivo dei tre nuovi veicoli alla solita maniera, ossia con un'immagine in chiaroscuro che ne lascia intravedere solamente le sagome. Nulla è impossibile per la comunità di GT Planet, in ogni caso, che è già riuscita ad identificarle facendo affidamento al proprio bagaglio di conoscenze.

Sulla sinistra c'è l'automobile più facile da identificare, ossia la Porsche Cayman GT4. Dovrebbe trattarsi della prima generazione del modello datata 2015, basata a sua volta sulla 981 di seconda generazione. Monta il medesimo motore della sorella Cayman GT4 Clubsport già inclusa in Gran Turismo, ossia un 3.8 litri con 6 cilindri in linea preso in prestito dalla 911. In alto a destra figura la Pontiac GTO "The Judge" del 1969 con il suo motore 6,6 litri con 370 cavalli, mentre nell'angolo in basso a destra campeggia la McLaren-Honda MP4/4, una delle auto di Formula 1 di maggior successo di sempre: nel 1988, in uno dei campionati più belli della storia di questo sport, fu portata alla vittoria in 15 gare su 16 da piloti del calibro di Ayrton Senna e Alain Prost. Alla fine, come sicuramente già saprete, quel campionato fu vinto dal brasiliano.

Con tutta probabilità il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 non includerà solamente queste tre nuove vetture, tuttavia che scoprire tutto il resto dovremo necessariamente attendere la pubblicazione fissata nel corso della settimana che sta per cominciare. Entro la fine del 2022 dovrebbe inoltre arrivare la nuova IA Gran Turismo Sophy.