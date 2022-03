Gran Turismo 7: dopo la nuova patch è più difficile acquistare auto senza microtransazioni

Sebbene Polyphony Digital sia stata già ampiamente criticata per aver incrementato il costo delle microtransazioni di Gran Turismo 7 rispetto a quelle di Gran Turismo Sport, sembra proprio che la nuova patch del Real Driving Simulator non faciliti affato la vita ai piloti virtuali dell'esclusiva Sony.

Molti giocatori di Gran Turismo 7 avevano già individuato in questi giorni gli eventi più redditizi del gioco, che consentivano di ignorare le microtransazioni e guadagnare numerosi crediti in-game semplicemente ripetendo per un certo numero di volte le stesse gare. Stando alle informazioni raccolte da Video Game Chronicles, la nuova patch del gioco prende di mira proprio queste competizioni e diminuisce sensibilmente le cifre che i giocatori possono raccogliere al termine delle gare.

Alcune delle auto di fascia più alta in GT7 sono così costose da richiedere una notevole quantità di ore di gioco per ottenere crediti sufficienti per acquistarle tramite valuta virtuale (con alcune auto che potenzialmente richiedono dozzine di ore di impegno prima che possano essere alla nostra portata).



Altre vetture (in particolare le auto "leggendarie") ruotano all'interno dei vari negozi del gioco, una tattica che potrebbe essere percepita come effetto "FOMO" (Fear of Missing Out), la quale incoraggia i giocatori a ricaricare il proprio saldo con soldi reali cosicché possano mettere le mani su un determinato bolide prima che venga rimossa dagli shop in-game.



Inoltre, a differenza dei capitoli precedenti della serie, i giocatori non sono in grado di vendere le proprie auto per guadagnare crediti. Una volta che un giocatore ha terminato la campagna, l'obiettivo principale è quello di collezionare le Legend Cars, le auto più costose in assoluto. Guadagnare meno crediti dalle competizioni colpite dall'ultima patch potrebbe rendere non poco più complesso l'obiettivo di collezionare le auto più ambite, e alcuni giocatori potrebbero quasi sentirsi costretti a fare uso di denaro reale.

Per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Polyohony e Kazunori Yamauchi vi rimandiamo alla nostra Recensione di Gran Turismo 7.