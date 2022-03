Gran Turismo 7, perché i fan sono arrabbiati? Ecco come è variato l'accumulo dei crediti

Polyphony Digital ha fatto indispettire un bel po' dei suoi giocatori, e non solo per il lunghissimo down di Gran Turismo 7 durato ben 30 ore, un lasso di tempo durante il quale gli utenti non hanno potuto giocare alla carriera single-player e a tante altre modalità. La colpa è anche della Patch 1.07, che ha modificato l'economia del gioco.

La Patch 1.07 di Gran Turismo 7 (alla quale è seguita la Patch 1.08, che si è limitata a riportare online i server) ha sostanzialmente rallentato la velocità di ottenimento dei crediti in-game e di conseguenza ha anche allungato i tempi di grinding per l'ottenimento dei veicoli più prestigiosi della simulazione. Kazunori Yamauchi ha giustificato questo cambiamento parlando dell'importanza di "quantificare la rarità" delle automobili e della necessità di equiparare il valore digitale con il prezzo reale. Fatto sta che ai giocatori questa mossa non è piaciuta e hanno subito mostrato il loro disappunto bombardando Gran Turismo 7 di recensioni negative.

La redazione di GT Planet, che vive a pane e Gran Turismo, ha deciso di approfondire la questione e valutare per bene l'impatto delle modifiche all'economia operate da Polyphony Digital. Attingendo alla propria banca dati e alla propria esperienza, gli esperti del sito hanno notato che la velocità di accumulo dei crediti è sensibilmente diminuita da 1,75 milioni di crediti all'ora a 0,85 milioni di crediti all'ora. Il calcolo è stato effettuato prendendo in considerazione la tattica più efficiente disponibile, il famosissimo META (most effective tactic available). Ecco come si pone Gran Turismo 7 in una classifica che tiene conto di tutti i capitoli della serie:

Gran Turismo 6 – 3.55m crediti/ora

Gran Turismo Sport – 2.04m crediti/ora

Gran Turismo 7 (v1.06) – 1.75m crediti/ora

Gran Turismo 4 – 1.69m crediti/ora

Gran Turismo 2 – 1.35m crediti/ora

Gran Turismo 5 – 0.87m crediti/ora

Gran Turismo 7 (v1.07) – 0.85m crediti/ora

Gran Turismo 3 – 0.50m crediti/ora

Gran Turismo 1 – 0.50m crediti/ora

N.B. La velocità di accumulo di Gran Turismo 5 e 6 è stata registrata allo stato attuale, con i server chiusi. Quando erano aperti c'erano modi più efficienti di accumulare crediti. In Gran Turismo 6 le microtransazioni erano totalmente irrilevanti, fa notare GTPlanet.

La classifica sopra riportata non dipinge il quadro completo, poiché non tiene conto del costo delle auto di ogni singolo gioco. In Gran Turismo 1 le auto più costose erano poche e non superavano i 500 mila crediti. Di conseguenza, GT Planet ha stilato un'altra classifica basata sul numero effettivo di ore di gioco necessario per acquistare un esemplare dell'auto più costosa di ogni specifico gioco/versione.

Gran Turismo 1 – 1 ore (8 gare)

Gran Turismo 2 – 1,5 ore (14 gare)

Gran Turismo 4 – 2,7 ore (32 gare)

Gran Turismo 6 – 5,8 ore (90 gare)

Gran Turismo 3 – 7,5 ore (5 gare)

Gran Turismo Sport – 9,9 ore (84 gare)

Gran Turismo 7 (v1.06) – 10,9 ore (205 gare)

Gran Turismo 7 (v1.07) – 17,8 ore (333 gare)

Gran Turismo 5 – 23,3 ore (315 gare)

N.B. Anche in questo caso, si ricorda che in GT5 e GT6, quando i server erano aperti, l'accumulo era molto più veloce.

Da ciò si evince che nell'economia attuale di Gran Turismo 7 ci vuole molto più tempo ad accumulare crediti e ad acquistare le auto dei propri sogni. Maggiori dettagli sull'analisi, la metodologia e le conclusioni potete trovarli alla fonte.