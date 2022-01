Gran Turismo 7: quante piste ci sono nella nuova esclusiva PlayStation?

Dopo una lunga assenza, ed escludendo la parentesi GT Sport, la serie principale di Gran Turismo si prepara a fare il suo atteso ritorno con la settima iterazione, in arrivo il prossimo 4 marzo 2022 su PlayStation 5 e PS4. Il nuovo episodio promette di rivelarsi molto ricco di contenuti, tra auto, modalità e circuiti.

Dopo aver scoperto quante auto ci sono in Gran Turismo 7, siete curiosi di scoprire anche su quante piste sarà possibile gareggiare una volta disponibile il titolo firmato Polyphony Digital? Stando a dun libretto promozionale distribuito da Sony ad alcuni rivenditori di Yodobashi Camera, il prossimo GT avrà più di 90 tracciati sui quali gareggiare a tutta velocità. Tra queste è stata già confermata la presenza del roval di Daytona International Speedway in Gran Turismo 7, una versione aggiornata dello stesso tracciato già visto in Gran Turismo 6.

La presenza di oltre 90 diverse piste, provenienti da ogni angolo del mondo, garantisce in questo modo una varietà potenzialmente eccezionale per il nuovo episodio della serie, con un elevato tasso di rigiocabilità per provare a battere i propri record personali sperimentando auto sempre diverse. Sony e Polyphony Digital vogliono quindi fare le cose in grande con il ritorno del Real Driving Simulator, che promette di rivelarsi uno dei titoli più interessanti del 2022.