Gran Turismo 7 per PlayStation VR2 'è incredibile': l'analisi di IGN USA

Tra i numerosi giochi che accompagneranno il lancio sul mercato di PlayStation VR2 c'è spazio anche per la versione in realtà virtuale di Gran Turismo 7: il simulatore di guida firmato Polyphony Digital promette di essere uno dei giochi più avvincenti per il nuovo visore Sony, e sembra avere tutte le carte in regola per dimostrarlo.

Stando infatti alla prova svolta da IGN.com, che ha avuto modo di approfondire Gran Turismo 7 VR raccontando tutto in un video di 11 minuti, l'opera sembra godere di una marcia in più giocato in questa maniera, rivelandosi così "un'esperienza incredibile" in grado di valorizzare con ancora più forza le qualità simulative dell'esclusiva PlayStation. Ad essere elogiato è in particolare il sistema di controllo, che si rivela perfettamente efficiente anche giocando in realtà virtuale, mentre il visore riesce a trasmettere un'esperienza ancora più immersiva e coinvolgente.

PSVR2 riesce a rendere ancora più realistica l'offerta di Gran Turismo 7 in termini di giocabilità e visuali, con IGN USA che dunque raccomanda caldamente di tenere d'occhio l'opera di Polyphony Digital non appena il visore di nuova generazione sarà disponibile sul mercato a partire dal prossimo 22 febbraio.

Sempre a proposito di questa versione, Kazunori Yamauchi ha confermato che Gran Turismo 7 su PSVF2 non subirà tagli, offrendo dunque gli stessi contenuti già visti su PlayStation 5 e PS4. Nel frattempo Gran Turismo si è confermata la serie più venduta tra le esclusive Sony per PlayStation, con 90 milioni di copie vendute in oltre 25 anni di storia.