Gran Turismo 7: Polyphony conferma il multiplayer locale in split-screen

Nel corso dello State of Play interamente dedicato al nuovo "Real Driving Simulator" di Kazunori Yamauchi e Polyphony Digital abbiamo appreso tutto ciò che Gran Turismo 7 avrà da offrire agli appassionati di auto a partire dal 4 marzo.

Nonostante Gran Turismo 7 sia un ritorno alle origini per la serie racing, e come tale voglia proporre nuovamente una vasta e sfaccettata esperienza single player, il comparto multigiocatore sarà pienamente presente come accaduto in Gran Turismo Sport. In questo senso, Polyphony Digital ha confermato la ovvia inclusione del multiplayer online, ma ha anche precisato che sarà possibile giocare insieme ad un amico in locale tramite lo split-screen. Una notizia che dovrebbe fare la felicità di chi ancora preferisce godersi i titoli in compagnia di amici dal vivo.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile in esclusiva su console PlayStation 5 e PlayStation 4 a partire dal 4 marzo. Tra le novità che il simulatore automobistico offrirà troviamo anche la modalità GT Café, grazie alla quale potrete scoprire e approfondire la storia delle auto e il background delle case che le hanno prodotte. Per ulteriori approfondimenti sul nuovo titolo diretto da Kazunori Yamauchi, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Gran Turismo 7.