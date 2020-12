Gran Turismo 7, Polyphony Digital cresce: i dettagli al centro delle attenzioni del team

Attualmente in sviluppo per console Sony di nuova generazione, Gran Turismo 7 è privo di una data di uscita specifica, mentre è già stato confermato il suo approdo in esclusiva nel catalogo di PlayStation 5.

Il nuovo capitolo della serie automobilistica di Polyphony Digital non troverà spazio su PlayStation 4, con il team di sviluppo che sta concentrando le proprie energie al fine di sfruttare la natura next-gen dell'ultimo hardware del colosso nipponico. Di recente, il Producer dell'atteso Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi, ha avuto modo di discutere della filosofia alla base delle attività di sviluppo condotte dalla software house.

In occasione della Gran Turismo Sport Nation Cup, il veterano del mondo videoludico ha rievocato la massima giapponese per la quale "La Divinità risiede nelle piccole cose". Un punto di vista che Yamauchi ha confermato di condividere, garantendo che il focus di Polyphony Digital è attualmente concentrato nel garantire un'ottima resa anche del minimo dettaglio, in un percorso di perseguimento della perfezione. Dettaglio interessante, il Producer ha inoltre evidenziato che la software house può al momento contare su di uno staff di circa 200 professionisti. Un dato che segna una leggera crescita per il team, che secondo gli ultimi aggiornamenti contava 170 dipendenti.



In attesa di scoprire maggiori informazioni sul gioco, ricordiamo che Gran Turismo 7 si muoverà tra tradizione e innovazione.