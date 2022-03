Gran Turismo 7, Polyphony si scusa: un milione di crediti gratis e grosso update in arrivo

Tra lo stop forzato ai server durato 30 ore e polemiche legate alle microtransazioni, le prime settimane di Gran Turismo 7 sono state piuttosto movimentate lasciando l'amaro in bocca a migliaia di fan. Polyphony Digital è consapevole della situazione e intende fare ammenda.

Tramite un post pubblicato sul PlayStation Blog, il team annuncia una serie di iniziative volte a migliorare l'esperienza dei giocatori oltre all'offerta generale dell'opera. "Sappiamo che questa non è l'esperienza di Gran Turismo che vi aspettavate e faremo un gesto di buona volontà regalandovi un Credit Pack dal valore di un milione di crediti. Li vedrete nel vostro account a breve, assicuratevi di accedere al gioco prima del 25 aprile 2022 per reclamare i crediti", annuncia Polyphony.

Viene specificato in una nota a margine che la ricompensa è valida solo per coloro che hanno acquistato il gioco prima del 25 marzo 2022, data relativa al post sul PlayStation Blog. Le novità però non sono finite, in quanto gli sviluppatori confermano l'arrivo di un grosso update nel mese di aprile 2022 che apporterà una serie di significative migliorie, nello specifico:

Ricompense dal valore raddoppiato in tutti gli eventi della seconda metà del World Circuits

Grosse ricompense per il completamente della Circuit Experience ottenendo tutti i risultati dall'oro al bronzo

Maggiori ricompense per le gare online

Otto nuovi eventi Endurance Race dalla durata di un'ora aggiunti alle Missioni, anch'essi con ricompense aumentate

Limite massimo per i crediti non acquistati aumentato da 20 a 100 milioni

Maggior quantità di auto usate e leggendarie in offerta

Oltre a questa patch di ampia portata, continueranno ad esserci aggiornamenti volti a perfezionare la resa tecnica del prodotto e ad aggiungere ulteriori veicoli e tracciati inediti. E ancora, Polyphony è al lavoro su ulteriori migliorie per il momento sprovviste di data, tra cui:

Maggior valore delle ricompense a tempo limitato

Ulteriori eventi inediti per il World Circuit

L'arrivo di gare dalla durata di 24 ore nella modalità Endurance Race

L'arrivo delle prove a tempo online, con ricompense specifiche a seconda dei tempi registrati dai giocatori

Possibilità di vendere le auto

Gli sviluppatori vogliono quindi farsi perdonare seriamente per i problemi delle scorse settimane, ma in attesa degli update e del milione di crediti gratis, la situazione resta comunque delicata: gli utenti di Gran Turismo 7 guadagnano crediti senza giocare, in risposta al magior focus sulle microtransazioni arrivato con gli ultimi aggiornamenti. Il tutto senza dimenticare il review bombing di Gran Turismo 7 che ha portato ad una media utenti bassissima su Metacritic. Riuscirà Polyphony Digital a ribaltare la situazione?