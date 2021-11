Gran Turismo 7 e le potenzialità della Photo Mode: nuovo video con Yamauchi

Prosegue senza sosta la serie "Dietro le quinte" dedicata a Gran Turismo 7, la nuova iterazione della storica saga automobilistica che porta l'indelebile firma di Kazunori Yamauchi. È proprio il CEO di Polyphony Digital che ci accompagna nel nuovo filmato che vi abbiamo riportato in apertura.

Il video è questa volta incentrato su "Scapes", la peculiare modalità fotografica di Gran Turismo 7 con cui i piloti virtuali potranno incorniciare i propri bolidi all'interno di ambientazioni evocative. Yamauchi ci racconta della sua passione per la fotografia, coltivata sin da bambino, e di come sia stato possibile per lui riportarla a nuova vita grazie al tool implementato dapprima in Gran Turismo Sport, e poi riproposto all'interno dell'atteso settimo capitolo numerato della serie.

Scapes consente di trasporre le proprie auto preferite all'interno di location particolarmente suggestive, creando così un connubio di bellezza estetica e ricercatezza stilistica. La Photo Mode ha permesso agli utenti di esprimere la propria fantasia in Gran Turismo Sport, e saprà fare altrettanto in GT7.

Ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà pubblicato in esclusiva su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 4 marzo 2022. Il precedente video diario ci ha presentato l'editor delle livree. Per ulteriori dettagli sulla simulazione automobilistica, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gran Turismo 7.