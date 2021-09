Gran Turismo 7 è preordinabile da GameLife con 20€ di ricarica PSN in omaggio

Se avete intenzione di acquistare Gran Turismo 7 ma non avete ancora effettuato il preordine, allora sarete senz'altro felici di sapere della promozione attualmente in corso su GameLife.

Prenotando Gran Turismo 7 da GameLife, otterrete anche una ricarica per il portafoglio del PlayStation Network dal valore di ben 20 euro inclusa nel prezzo! La promozione è valida sia per la versione PlayStation 4, offerta a 71 euro, sia per l'edizione next-gen per PS5, che invece è prenotabile a 81 euro. In entrambi i casi, con il preordine oltre alla ricarica PSN riceverete anche un pacchetto bonus contenente 100.000 crediti di gioco, una Toyota Castrol TOM’S Supra, una Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth) e una Porsche 917 Living Legend.

Prenota Gran Turismo 7 da GameLife

Gran Turismo 7, ricordiamo, verrà lanciato il 4 marzo 2022 su PlayStation 4 e PS5. Se volete saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra anteprima di Gran Turismo 7, basata sulle impressioni che abbiamo avuto dopo la presentazione al PlayStation Showcase di settembre 2021.