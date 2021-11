Gran Turismo 7: ora in preordine su Amazon anche la 25th Anniversary Edition

Qualche giorno fa vi abbiamo segnalato l'apertura dei preordini su Amazon della Standard Edition di Gran Turismo 7 al prezzo di 70,99 euro in versione PS4 e 80,99 per PS5, con una promozione attiva che vi permette di ottenere 20 euro di ricarica PSN in omaggio preordinando il gioco.

Ora su Amazon è in preordine anche la 25th Anniversary Edition, un'edizione speciale al prezzo di 99,99 euro (compatibile sia per PS4 che per PS5) con un ricchissimo contenuto, vediamolo assieme:

- disco del gioco per PS5 e voucher per la versione PS4 del gioco

- confezione SteelBook

- 1.100.000 Crediti di gioco

- Toyota GR Yaris con livrea specifica per paese

- 30 avatar di costruttori/partner

- Colonna sonora ufficiale "The Music of Gran Turismo"

- Toyota Castrol TOM’S Supra

- Mazda RX-VISION GT3 Concept (Stealth)

- Porsche 917 Living Legend

Di seguito i link ai preordini:

Preordinando l'edizione Standard, oltre ai 20 euro di ricarica in regalo, si otterranno anche i seguenti contenuti bonus: 100,000 crediti di gioco e un pack di tre auto, Mazda RX-Vision GT3 Concept Stealth Model, Porsche 917 Living Legend, Toyota Supra GT500 ’97 (Castrol TOM’S). Purtroppo la promozione dei 20 euro in omaggio è valida solamente per la Standard Edition del gioco e non per la Special Edition.