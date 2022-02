Gran Turismo 7: presentata una vera Toyota Yaris in edizione limitata, include una PS5!

In occasione del lancio di Gran Turismo 7, previsto per il 4 marzo, il partner della serie Toyota ha annunciato una versione speciale e limitata della sua Yaris.

Denominata ufficialmente Toyota Yaris GR Sport GT7, l'automobile è basata sulla classica Yaris hatchback cinque porte e non deve essere confusa con la Toyota GR Yaris con omologazione hot hatch. Si tratta di una scelta curiosa, visto e considerato che l'attuale generazione di Yaris non è presente nella lista delle auto di Gran Turismo 7 - che sia destinata ad arrivare in futuro tramite aggiornamento post-lancio?

La Toyota Yaris GR Sport GT7 monta un gruppo propulsore ibrido da 1,5 litri, che combina un motore a benzina Atkinson Cycle M15 "Dynamic Force" da 90 cavalli e un motore elettrico da 80 cavalli, per output complessivo di 114 cavalli. Sarà prodotta in soli 100 esemplari, ognuno dei quali includerà una copia fisica della Standard Edition di Gran Turismo 7, una PlayStation 5 (presumibilmente nella sua versione con lettore da 500 euro), un controller DualSense aggiuntivo e una sottoscrizione da tre mesi a PlayStation Plus.

I preordini per l'automobile verranno aperti il 4 marzo, giorno in cui Gran Turismo 7 arriverà sul mercato nelle versioni per PlayStation 4 e PS5, con consegne previste a partire dal mese di maggio. Il prezzo non è stato rivelato, ma ci aspettiamo una cifra superiore ai 26 mila euro richiesti dalla Yaris GR Sport Hybrid regolare. Toyota e Sony ne hanno inoltre approfittato per estendere la loro partnership per altri 4 anni, dunque la casa automobilistica continuerà a figurare come title sponsor per i FIA Certified Online Championship.

Non è la prima volta che assistiamo ad un'iniziativa del genere: nel 2005 venne lanciata la Nissan 350Z Gran Turismo 4 Edition, che includeva una copia del gioco per PS2.