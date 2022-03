Gran Turismo 7: il prezzo delle auto leggendarie sarà dinamico e stabilito da Hagerty

Ai ragazzi di Polyphony Digital piace fare le cose per bene, dunque hanno stretto una partnership con Hagerty, una azienda specializzata in assicurazioni e valutazioni di auto classiche, per stabilire il valore dinamico di alcuni dei bolidi più esclusivi di Gran Turismo 7.

Il concessionario Legend Cars, conosciuto come Brighton Antiques nelle build pre-lancio del gioco, ora è ampiamente sponsorizzato dalla compagnia, con il CEO McKeel Hagerty che figura tra le molteplici guide di Gran Turismo 7. Hagerty informerà i giocatori sulle diverse auto leggendarie della collezione e del loro ruolo nella storia delle quattro ruote, per un totale di 70 bolidi destinati ad apparire nel concessionario, con un massimo di 5 alla volta.

L'aspetto più interessante è legato al valore delle suddette automobili classiche, che verrà stabilito dinamicamente dagli esperti di Hagerty sulla base del mercato reale. I prezzi saliranno e scenderanno nel corso del tempo, un andamento che verrà indicato da freccette verdi e rosse. Possiamo aspettarci una forbice di valori molto ampia, che potrà variare da un minimo di 150 mila crediti a un massimo di 20 milioni di crediti. I giocatori statunitensi iscritti all'Hagerty Drivers Club avranno diritto ad un voucher per il riscatto di un veicolo gratis presso il concessionario Legends Cars, con tanto di livrea esclusiva. La promozione si rinnova su base annuale, dunque i membri del club potranno ottenere un auto leggendaria gratuita ogni anno.

A proposito del valore delle auto, di recente hanno fatto molto discutere i prezzi delle microtransazioni di Gran Turismo 7, giudicati piuttosto alti. A tal proposito, potrebbe tornarvi utile la nostra guida per accumulare tanti crediti velocemente in Gran Turismo 7.