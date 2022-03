Gran Turismo 7, prosegue il review bombing dopo il Down: voto precipitato a 2,8

I giocatori non perdonano: dopo i gravi problemi ai server di Gran Turismo 7, che hanno reso la simulazione sostanzialmente ingiocabile, la comunità ha deciso di mostrare tutto il suo disappunto a suon di recensioni negative.

Tutto è cominciato con la pubblicazione dell'Aggiornamento 1.07 di Gran Turismo 7, avvenuta alle prime luci del mattino di ieri 17 marzo. La manutenzione, che sarebbe dovuta terminare alle 9:00, si è protratta per bene trenta ore fino al primo pomeriggio di quest'oggi a causa di un grave problema che i ragazzi di Polyphony Digital non s'aspettavano di dover affrontare. Per tutto questo lasso di tempo gli utenti non hanno potuto giocare a Gran Turismo 7 né su PS4 né su PS5, dal momento che tutte le principali modalità, inclusa la campagna single player, sono always online.

Una certa frangia di giocatori ha quindi deciso di protestare bombardando di recensioni negative il gioco su Metacritic: mentre vi scriviamo, Gran Turismo 7 conta ben 2.245 pareri negativi, i quali hanno affossato l'User Score ad un ben poco lusinghiero 2,8 (stamane, quando è partito il review bombing, era pari a 6,0).

A scatenare la rabbia dei giocatori, in ogni caso, non è stata solamente l'interruzione prolungata dei servizi. Molti hanno scelto di lasciare una recensione negativa a causa di una modifica all'economia di gioco apportata dalla Patch 1.07 di Gran Turismo 7, che ha sostanzialmente reso più difficile acquisire le auto senza microtransazioni