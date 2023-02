Gran Turismo 7: PS VR2, nuove auto, GT Sophy e Grand Valley nell'enorme Update 1.29

L'update gratuito di Gran Turismo 7 con il supporto a PS VR2 è disponibile e porta in dote numerosi contenuti inediti per l'ultimo atto del Real Driving Simulator di Polyphony Digital.

Il piatto forte dell'aggiornamento che porta il kolossal racing di Sony alla versione 1.29 è ovviamente rappresentato dall'aggiunta delle funzionalità che consentono ai giocatori di divorare l'asfalto digitale della nuova versione di Gran Turismo 7 per PlayStation VR2.

L'update introduce l'esclusiva area Showroom VR per ammirare i dettagli dei modelli delle auto dal Garage o dai concessionari. Sul fronte del gameplay, GT7 su PlayStation VR2 sfrutta appieno le carateristiche del nuovo visore per la Realtà Virtuale di PS5 come il rilevamento degli occhi, il Foveated Rendering, il Tone Mapping HDR e l'audio 3D dinamico.

L'aggiornamento porta in dote anche l'IA avanzata di Gran Turismo Sophy nella modalità Race Together, con la possibilità di sfidare la CPU in una gara testa a testa disponibile come evento limitato (dal 21 febbraio alla fine di marzo). L'anteprima di GT Sophy è accessibile su quattro circuiti di difficoltà crescente: ciascuna delle quattro gare prevede l'utilizzo di auto e impostazioni identiche per ogni pilota in gara, una condizione che consente agli utenti di saggiare le reali capacità della nuova IA di Polyphony Digital.

Sul fronte del gameplay e dei contenuti, l'Update 1.29 di GT7 fa da sfondo all'arrivo di Highway 1 e Sud, le varianti di uno dei tracciati classici di Gran Turismo, Grand Valley. Come ogni aggiornamento di GT7 che si rispetti, anche stavolta assistiamo all'introduzione di quattro nuove auto (Honda RA272 ’65, Italdesign EXENEO Vision Gran Turismo, Citroën DS 21 Pallas ’70 a Porsche 911 Carrera RS 901 ’73) e di funzionalità inedite per le foto da scattare nella modalità Scapes (Fase derapata e Sposta la visuale in alto e in basso).