Gran Turismo 7 su PS VR2, nuove immagini: l'Update gratuito anticipa il lancio del visore

Mancano ormai pochi giorni al lancio di PlayStation VR2, e così i ragazzi di Polyphony Digital ci rituffano nelle atmosfere della versione PS VR2 di Gran Turismo 7 con delle suggestive immagini che testimoniano la bontà del lavoro svolto dal team capitanato da Kazunori Yamauchi per dare forma a questo update gratuito.

Approfittando della pubblicazione di questi screenshot, la sussidiaria giapponese dei PlayStation Studios ci informa che l'Update gratis di GT7 che introdurrà il supporto a PlayStation VR2 sarà disponibile già dal 21 febbraio, con un giorno di anticipo rispetto alla commercializzazione del nuovo 'caschetto delle meraviglie' di Sony.

L'aggiornamento gratuito che porterà il Real Driving Simulator alla versione 1.29 su PS5 sbloccherà l'accesso a tutte le modalità e funzionalità di GT7 su PS VR2, a eccezione della modalità a schermo condiviso. Ma non è tutto.

Sempre attraverso l'Update PS VR2 di Gran Turismo 7 sarà possibile accedere al VR Showroom, un'area esclusiva che comparirà all'interno del Garage e nelle concessionarie presenti nel gioco: il salone interattivo consentirà agli utenti di ammirare i dettagli ad altissima definizione dei modelli delle auto con 12 sfondi personalizzabili, illuminazioni configurabili e inquadrature dettagliate dei singoli componenti meccanici e della carrozzeria dei bolidi.

Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro video unboxing di PlayStation VR2 con le prime impressioni sul visore next gen di Sony per PS5 che sarà disponibile in Italia da mercoledì 22 febbraio.