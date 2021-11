Gran Turismo 7 su PS4 e PS5: Fanatec svela il volante DD PRO con Force Feedback nextgen

A quattro mesi di distanza dall'annuncio di volanti e periferiche in sviluppo su PS4 e PS5, i vertici di Fanatec presenta ufficialmente DD PRO, il nuovo Racing Wheel ad alte prestazioni che promette di elevare l'esperienza simulativa offerta da Gran Turismo 7 su PS5 e PlayStation 5.

L'azienda tedesca specializzatasi nella creazione di periferiche per appassionati di giochi di guida simulativi ha lavorato a stretto contatto con Polyphony Digital per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco restituita dal prossimo, attesissimo capitolo del Real Driving Simulator.

Oltre all'immancabile dotazione di pulsanti, display OLED, leve e pedali ad alte prestazioni, il DD PRO di Fanatec vanta una tecnologia di Force Feedback di ultima generazione basata sulla completa reingegnerizzazione del volante che, montato direttamente sul motore senza l'ausilio di ingranaggi o cinghie, restituisce una vibrazione "diretta" e, per questo, più autentica.

Trattandosi di una periferica di fascia alta e pensata per i pro player, il GT DD PRO di Fanatec viene venduto a un prezzo di 699,95 euro a salire, in base al numero di accessori e agli upgrade selezionati per assemblare la propria postazione racing dei sogni. I preordini del DD PRO di Fanatec apriranno ufficialmente nella giornata di domani, venerdì 26 novembre, con lancio previsto nel marzo 2022 in coincidenza della commercializzazione di Gran Turismo 7. A chi sente l'irrefrenabile bisogno di dotarsi del GT DD PRO, la compagnia teutonica offre comunque l'opportunità di acquistare un volante della prima serie prodotta a 849,95 euro e di riceverlo entro Natale.