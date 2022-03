Gran Turismo 7 per PS4 e PS5 è in italiano?

Gran Turismo 7 esce il 4 marzo su PlayStation 4 e PlayStation 5, ma quali sono le lingue supportate dal nuovo gioco di corse Polyphony Digital disponibile in esclusiva sulle console della famiglia PlayStation?

Sì, Gran Turismo 7 è in italiano, il gioco supporta varie lingue per quanto riguarda testi e interfaccia, nello specifico gli idiomi supportati sono arabo, ceco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, francese, giapponese, greco, olandese, polacco, inglese (Regno Unito e Stati Uniti), italiano, portoghese, portoghese brasiliano, russo, spagnolo, spagnolo, spagnolo messicano, tailandese, tedesco e turco.

Dunque non abbiate timore, potrete giocare a Gran Turismo 7 anche se non conoscete la lingua inglese dal momento che tutti i menu e le voci dell'interfaccia sono tradotti in italiano per quanto riguarda i testi a schermo. Se volete saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Gran Turismo 7 per PS5 e all'analisi tecnica di Gran Turismo 7 su PlayStation 4 per scoprire come gira il gioco sulla console old-gen di Sony, GT7 è infatti un titolo cross-gen disponibile su entrambe le console Sony.

L'aggiornamento di Gran Turismo 7 da PS4 a PS5 non è gratis ma costa 10 euro, a differenza di quanto accaduto ad esempio con Horizon Forbidden West, ultimo gioco Sony a supportare l'upgrade gratis.