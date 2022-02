Gran Turismo 7: le meraviglie del meteo dinamico nel focus dello State of Play

L'atteso evento State of Play di Gran Turismo 7 ha dato modo a Kazunori Yamauchi di presentare il nuovo sistema su cui si baserà il meteo dinamico del suo prossimo kolossal racing in arrivo tra poche settimane su PS4 e PlayStation 5.

Descritte come una parte integrante della visione tracciata dal papà del Real Driving Simulator, le condizioni meteo dinamiche non saranno un mero orpello grafico ma una componente fondamentale e, per certi versi, imprescindibile dell'esperienza di gioco.

Il boss di Polyphony Digital illustra questo importante aspetto della sua nuova fatica automobilistica con l'ausilio di diversi spezzoni di gameplay e di filmati opportunamente accelerati per mostrare, appunto, i profondi cambiamenti che avverranno sul tracciato in base ai cambiamenti climatici e di condizioni atmosferiche.

Il modello di guida da adottare in pista, infatti, dovrà necessariamente adattarsi alle "bizze del tempo", e questo perché la pioggia avrà delle implicazioni dirette e immediate sulle performance del proprio veicolo. La ricerca dell'iperrealismo passerà, ad esempio, per dei circuiti che simuleranno l'effetto bagnato seguendo i dati ottenuti in fotogrammetria digitale dagli autori giapponesi, oppure per delle volte celesti che mostreranno l'esatta ubicazione delle stelle e dei pianeti in base al luogo e alle date in cui si disputeranno le gare virtuali.

Per una visione d'insieme dei numerosi temi affrontati da Yamauchi e compagni nel corso dell'ultimo State of Play, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di Gran Turismo 7 tra grafica e gameplay, con tanti dettagli sui ricchi contenuti della prossima esclusiva Sony in uscita il 4 marzo su PS4 e PlayStation 5.