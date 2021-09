Gran Turismo 7 su PS4 e PS5: svelati i bonus per i preordini e la 25th Anniversary Edition

Dalle colonne del PlayStation Blog a stelle e strisce, Sony annuncia ufficialmente i bonus previsti per chi prenoterà Gran Turismo 7 su PS4 o PS5 e i contenuti speciali sbloccabili da chi opterà per l'acquisto della 25th Anniversary Edition del kolossal sim racing di Polyphony Digital.

In base a quanto specificato dalla divisione videoludica di Sony, effettuando il preordine di un'edizione qualsiasi del prossimo simulatore automobilistico firmato da Kazunori Yamauchi potrà ricevere 100.000 CR da spendere nell'acquisto di veicoli, personalizzazioni ed elaborazioni ingame. Ma non solo.

Sempre attraverso la prenotazione di qualsiasi edizione di GT7, sarà infatti possibile ottenere un ricco pacchetto aggiuntivo che comprenderà tre bolidi da utilizzare in ogni modalità: all'interno del DLC esclusivo per i preordini troveremo la MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT Stealth Model, la Porsche 917 LIVING LEGEND '14 già intravista nell'ultimo video sulle Porsche di Gran Turismo 7 e la Toyota Supra GT500 '97 (Castrol TOM'S).

Chi opterà per l'acquisto della 25th Anniversary Edition, tanto nella sua versione retail quanto in quella Digital Deluxe, avrà modo di ricevere l'upgrade gratuito alla versione PS5, 1.500.000 CR da spendere nel gioco, una Toyota GR Yaris speciale, 30 avatar PSN e la colonna sonora ufficiale. Prenotando la 25th Anniversary Edition di Gran Turismo 7 su PlayStation Store, come spiegato in precedenza, sarà possibile riscattare anche il pacchetto aggiuntivo con tre auto riservato ai preorder.

Prima di lasciarvi alle immagini sui bonus per i preordini e sui contenuti della versione celebrativa per i 25 anni della serie ideata da Yamauchi, vi ricordiamo che Gran Turismo 7 è atteso al lancio per il 4 marzo 2022 su PS4 e PlayStation 5.