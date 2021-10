Gran Turismo 7 su PS4 e PS5: il nuovo video conferma la presenza di oltre 400 auto

Non paghi delle emozioni regalateci con l'ultimo video di Gran Turismo 7 sull'amore per le auto, i ragazzi di Polyphony Digital confezionano un nuovo filmato che conferma la presenza di oltre 400 bolidi nel prossimo, attesissimo kolossal racing in arrivo a marzo su PS4 e PlayStation 5.

A farci da Cicerone in questo nuovo filmato di approfondimento sui contenuti di GT7 è Kazunori Yamauchi, il papà del "Real Driving Simulator" nonché CEO di Polyphony Digital. In favore di telecamera, il massimo esponente della sussidiaria nipponica dei PlayStation Studios spiega che "ci sono così tante auto iconiche in giro per il mondo, tutte con una lunga storia da raccontare. Penso perciò che le attività svolte da chi si impegna a collezionare questi cimeli sia un aspetto fondamentale della Car Culture".

Anche per questo, Yamauchi ritiene che "ciò che renderà così speciale GT7 non sarà solamente la qualità grafica delle auto e il realismo della loro rappresentazione a schermo, ma anche la grandissima quantità di modelli da collezionare che i fan troveranno al suo interno. Ci saranno oltre 400 auto in Gran Turismo 7, compresi molte delle vetture più iconiche e affascinanti che siano mai state prodotte in tutto il mondo".

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia di Yamauchi e del nuovo video di GT7, non prima però di ricordarvi che l'esclusiva Sony sarà disponibile dal 4 marzo 2022 su PS4 e PlayStation 5. Se invece siete alla ricerca di ulteriori approfondimenti su gameplay, grafica e contenuti del kolossal simulativo di Polyphony Digital, su queste pagine potete leggere il nostro speciale su Gran Turismo 7 a firma di Giuseppe Carrabba.