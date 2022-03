Gran Turismo 7, PS4 vs PS5 vs PS4 Pro: l'esclusiva Sony sfreccia nel video confronto

Il racing game più atteso su hardware di casa Sony è ormai alla vigilia del debutto, con Gran Turismo 7 che si prepara all'esordio cross-gen su PlayStation 4 e PlayStation 5.

Alla vigilia del Day One, il fedele content creator El Analista de Bits ha provveduto a pubblicare un interessante video confronto relativo alle performance del titolo di Polyphony Digital. Il filmato, che trovate in apertura a questa news, offre un'approfondita panoramica sulle performance di Gran Turismo 7 su PS4 base, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5, con l'esclusiva aggiornata alla versione 1.04. A spiccare, sono immediatamente le differenze in termini di definizione e fluidità, che si traducono nei seguenti valori:

PS4 : risoluzione a 1080p con frame rate a 60 fps , per un peso complessivo del gioco paria a 112,7 GB;

: risoluzione a con frame rate a , per un peso complessivo del gioco paria a 112,7 GB; PS4 Pro : con la versione mid-gen della console, si sale ad una risoluzione di 1800p con frame rate a 60 fps , mentre il peso del gioco resta pari a 112,7 GB;

: con la versione mid-gen della console, si sale ad una risoluzione di con frame rate a , mentre il peso del gioco resta pari a 112,7 GB; PS5: il peso del gioco scende invece a 107,6 GB per la versione next gen di Gran Turismo 7, che propone sull'hardware una risoluzione di 2160p e frame rate a 60fps. Nella modalità Replay, la fluidità scende invece a 30fps, in caso di attivazione del Ray Tracing;

Tra gli elementi che spiccano maggiormente nel video confronto, troviamo inoltre i dati relativi ai tempi di caricamento. Grazie all'SSD di nuova generazione, questi ultimi non superano i 2 secondi su PlayStation 5, mentre il valore aumenta notevolmente sulle precedenti console. Su PS4 Pro, ad esempio, parliamo di una media di 37 secondi, che aumenta a 41 su PS4 base.



Nella sua analisi tecnica di Gran Turismo 7, infine, El Analista de Bits promuove a pieni voti l'implementazione del DualSense su PS5, mentre si dichiara piuttosto critico in merito all'introduzione del Ray Tracing, considerato molto meno incisivo rispetto a quanto visto, ad esempio, in Ratchet & Clank: Rift Apart o Marvel's Spider-Man: Miles Morales.