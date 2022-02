Gran Turismo 7 per PS5 diventerà un classico, l'analisi di Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una reaction alla presentazione di Gran Turismo 7 durante l'ultimo State of Play, in questa occasione Polyphony Digital ha svelato molti dettagli sul progetto, un gioco che secondo Richard Leadbetter e la redazione di DF potrebbe diventare un vero classico del catalogo PS5.

Quanto mostrato ha convinto Digital Foundry, la testate vede in Gran Turismo 7 la piena espressione della visione di Kazunori Yamauchi e del suo team e la presentazione dell'Intelligenza Artificiale Gran Turismo Sophy dimostra come Polyphony Digital non si sia assolutamente seduta sugli allori, al contrario della credenza popolare che vuole lo studio ormai privo di una particolare vena creativa.

Digital Foundry mette in risalto in particolare l'ottima qualità delle texture e degli asset grafici, viene lodato anche il supporto per il Ray-Tracing, facendo notare però come il traguardo dei 4K reali a 60fps con Ray-Tracing attivo sarà piuttosto difficile da raggiungere su PS5. Non mancano poi lodi al meteo dinamico di Gran Turismo 7 e più in generale alla cura maniacale riposta da Polyphony nel comparto tecnico ed estetico.

Gran Turismo 7 ha tutte le carte in regola per diventare un classico per PS5? Secondo Digital Foundry, assolutamente sì, ma chiaramente ogni giudizio in merito è affrettato e bisognerà aspettare di mettere le mani sul gioco prima di pronunciarsi.