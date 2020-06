Gran Turismo 7 per PS5 includerà la Simulation Mode e altre funzioni storiche

Polyphony Digital non ha tradito le attese e ha partecipato all'evento di presentazione dei giochi di PS5 annunciando Gran Turismo 7, nuovo capitolo regolare della serie automobilistica simbolo di PlayStation.

Con Gran Turismo 7 il team capitanato da Kazunori Yamauchi punta ad offrire un'esperienza alla guida ancora più realistica, senza tuttavia dimenticare il proprio passato. Attraverso le pagine del Blog ufficiale di PlayStation, il capo dei Worldwide Studios Hermen Hulst ha confermato che in Gran Turismo 7 farà il suo ritorno la "leggendaria" Simulation Mode, anche nota come GT Mode nei territori europei, assieme ad alcune funzionalità distintive dei capitoli passati della serie.

La Simulation Mode, in contrapposizione all'Arcade Mode, prevedeva l'ottenimento delle patenti e di determinati trofei per accedere a nuovi eventi, oltre ovviamente al pagamento delle nuove vetture da utilizzare. In Gran Turismo Sport, l'ultimo episodio della serie, la Simulation Mode è stata sostituita dalla Sport Mode.

Non si hanno invece notizie precise sulle caratteristiche di lunga data che faranno il oro ritorno in Gran Turismo 7. Sappiamo però che la nuova simulazione farà ampio uso del feedback aptico del DualSense di PS5, che consentirà di percepire con mano la sensazione degli pneumatici che stridono sull'asfalto, e dell'audio 3D, che permetterà ai piloti digitali di individuare la posizione delle automobili intorno a loro. L'SSD ultraveloce garantirà invece il caricamento delle gare in pochi secondi. Purtroppo, Gran Turismo 7 per PS5 è ancora sprovvisto di una finestra di lancio.