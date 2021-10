Gran Turismo 7 su PS5: le magie del feedback aptico spiegate da Yamauchi

Dopo aver confermato la presenza di oltre 400 auto da collezionare in Gran Turismo 7, Kazunori Yamauchi pubblica un nuovo video incentrato sul feeling alla guida garantito su PS5 dal feedback aptico del controller DualSense.

Discutendo delle sensazioni provate da ogni pilota e dell'impegno profuso dai suoi sviluppatori per ricreare quell'esperienza in GT7, il boss di Polyphony Digital sottolinea come "correre non è un qualcosa che si fa da soli. Mentre si partecipa a una gara non si sente solamente il suono della propria auto, ma si avvertono i rumori e le sensazioni offerte anche dalle auto vicine".

Il papà del Real Driving Simulator entra poi nel merito degli interventi compiuti dal suo team per concretizzare la visione di un racing game iperrealistico e immersivo, spiegando che "in base al comportamento dell'auto su pista proverai sensazioni diverse. Se ad esempio gli pneumatici delle ruote anteriori slittano per il sottosterzo, queste producono una particolare vibrazione nella carrozzeria. Ecco, il feedback aptico è perfetto per comunicare questo genere di sensazioni. Gran Turismo 7, in questo senso, è un gioco in cui c'è un'enormità di cose da apprendere, come il modello di guida di ogni auto e la loro meccanica. Più ti addentri in questa esperienza e più ti appassioni ad essa".

Lo scorso anno, Yamauchi condivise ulteriori dettagli sulle sensazioni alla guida offerte dal DualSense spiegando come GT7 sfrutterà i trigger adattivi su PS5 per riprodurre l'ABS. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che il lancio di Gran Turismo 7 è previsto per il 4 marzo 2022 su PS4 e PlayStation 5.