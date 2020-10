Gran Turismo 7 su PS5, tra tradizione e innovazione: tutte le novità in video!

Con oltre 22 anni di storia sulle spalle, la saga automobilistica firmata PlayStation è pronta a tornare in azione sul mercato videoludico con un nuovo capitolo.

Rumoreggiato da più fonti all'alba dell'estate, l'annuncio di Gran Turismo 7 è stato ufficializzato da Sony nel corso dell'evento dedicato a PlayStation 5 trasmesso nel mese di giugno. La produzione sta attualmente riscaldando i motori, in attesa di una pubblicazione al momento attesa per un generico 2021. La nuova esperienza automobilistica proposta da Sony punta a rappresentare un giusto equilibrio tra omaggio alla tradizione e innovazione, per un processo di sviluppo di cui gli appassionati non vedono l'ora di scoprire gli esiti.

Tra risoluzione 4K, tempi di caricamento ridotti grazie all'SSD, obiettivi di frame rate fissato ai 60 fps, Audio 3D e supporto alle feature del DualSense, di recente sono emerse molte nuove informazioni su quelle che saranno le caratteristiche principali di Gran Turismo 7. Per presentarvi ogni dettaglio, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video dedicato, che, come sempre, potete trovare direttamente in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye. Vi auguriamo dunque una buona visione!



In attesa di ulteriori informazioni da parte di Sony, i bolidi destinati a sfrecciare su PlayStation 5 si presentano nell'ultimo spot di Gran Turismo 7.