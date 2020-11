Gran Turismo 7 su PS5 uscirà nella prima metà del 2021? Lo suggerisce un leak

In base alle segnalazioni raccolte dalla redazione di PushSquare, alcuni fruitori di YouTube in Francia avrebbero assistito alla fugace comparsa di uno spot pubblicitario che sembra anticipare la finestra di lancio di Gran Turismo 7 su PS5.

Nella clip in questione viene infatti riportata la frase "Sortie prévue pour la première moitié de 2021" che preannuncia, appunto, l'arrivo di GT7 su PlayStation 5 nella prima metà del 2021. Nel momento in cui scriviamo, i vertici di Polyphony Digital o i rappresentanti di Sony non hanno ancora confermato o smentito questa anticipazione.

Al netto dei leak, sappiamo però che l'ambizioso simulatore automobilistico della software house anziana dei PlayStation Studios si trova già in uno stadio di sviluppo avanzato, o almeno è questa l'impressione data dal team diretto da Kazunori Yamauchi dopo aver fornito indicazioni su risoluzione e framerate di Gran Turismo 7.

Sempre in base alle informazioni condivise dagli sviluppatori giapponesi, sappiamo già che il titolo punta a sfruttare appieno l'hardware di PS5 e le funzionalità del suo controller nextgen, ad esempio nel feeling restituito alla guida e nelle sensazioni dell'ABS con il DualSense.