Gran Turismo 7: il video di Sony modifica la finestra di lancio e conferma l'esclusiva PS5 - Aggiornata

La sempre attenta community del forum di ResetEra segnala l'aggiornamento a uno dei video caricati da Sony sui canali YouTube ufficiali di PlayStation. La modifica in questione coinvolge l'uscita di Gran Turismo 7 su PS5.

Il 2 novembre scorso, uno spot pubblicitario apparso fugacemente sul canale YouTube di PlayStation Francia indicò Gran Turismo 7 in uscita nella prima metà del 2021. Ebbene, in base a quanto segnalato dai frequentatori di ResetEra, con l'ultimo aggiornamento al video promozionale "PS5 Launch, New Worlds To Explore" la sezione dedicata ai titoli in uscita ha visto modificarsi la parte testuale che preannunciava, appunto, l'arrivo di GT7 entro la prima metà del prossimo anno.

Nella nuova versione dello spot, la medesima sezione che illustra le principali esclusive in arrivo nella finestra di lancio di PS5 si limita a descrivere Gran Turismo 7 come "in sviluppo per PlayStation", senza cioè fornire ulteriori dettagli sulle tempistiche di commercializzazione. Il riferimento generico al brand "PlayStation", oltretutto, potrebbe suggerire la natura crossgen del progetto e preannunciare l'arrivo di Gran Turismo 7 su PlayStation 5 e PS4.

Nel momento in cui scriviamo, i rappresentanti di Sony non hanno fornito un commento per confermare o smentire questa anticipazione. Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate uno speciale su Gran Turismo 7 a firma di Stefano Calzati, con tanti spunti di riflessione sull'ambizioso racing game simulativo per PS5 in sviluppo presso Polyphony Digital.



Aggiornamento del 7 dicembre, ore 18:47 - L'ultimo filmato promozionale "New and Upcoming Games PS5" di Sony pone ufficialmente fine ai rumor sull'approdo in crossgen con PS4 e certifica la natura nextgen di Gran Turismo 7, ma senza fornire ulteriori indicazioni sulla finestra di lancio.