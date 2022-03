Gran Turismo 7, PS5 vs PS4 vs PS4 Pro: un testa a testa nel giudizio di Digital Foundry

Da ormai oltre ventiquattr'ore, gli appassionati di quattro ruote possono sfrecciare su Gran Turismo 7 su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro e PlayStation 5: ma cosa cambia in termini di performance tra una console e l'altra?

A realizzare una analisi approfondita della tematica, ci ha pensato, come di consueto, la redazione di Digital Foundry, che ha messo sotto esame ogni aspetto del racing game. Per prima cosa, il portale ha lodato la flessibilità dimostrata da Polyphony Digital nel plasmare il titolo, che propone una risoluzione in 4K nativo su PS5 - anche se si segnalano alcuni artefatti e aliasing -, 1080p su PS4 e 1800p su PS4 Pro.

Ponendo temporaneamente da parte le prestazioni di Gran Turismo 7 su PlayStation 4 Base, Digital Foundry ha in particolare analizzato la resa del titolo su PS4 Pro e PS5. Nel mirare a monitor Ultra HD, l'hardware mid-gen ha sfruttato circa un terzo dei pixel visti su PS5, che tuttavia propone una potenza bruta superiore di 2,5 volte. I miglioramenti apportati a Gran Turismo 7 su next-gen, prosegue la testata, vanno dunque "oltre il semplice conto dei teraflop", con dettagli come un ottimo rendering del fogliame, maggiore densità della vegetazione o effetti di luce più elaborati. Promossi su PS5 anche i modelli avanzati delle vetture, i riflessi che colpiscono la carrozzeria e i brevi tempi di caricamento.



"In definitiva, - scrive Digital Foundry - Polyphony Digital ha proposto tre ottime versioni di Gran Turismo 7. Come già accaduto per altri giochi First Party di Sony, le versioni PS4 e PS4 Pro sono quasi identiche, fatta eccezione per la risoluzione". L'utilizzo dell'engine di GT Sport come base per il nuovo racing game, prosegue il portale, ha consentito al team di realizzare un gioco in grado di apparire in gran forma anche sui precedenti hardware. "Paragonare PS4 Pro e PS5 - conclude Digital Foundry - è sostanzialmente come fare un confronto tra impostazioni low/medium di un buon PC da gaming con le corrispondenti impostazioni high/ultra".



Nel frattempo, lo ricordiamo, Sony si è unita a molti altri grandi attori dell'industria videoludica nel protestare contro l'invasione russa dell'Ucraina. Pur senza dichiarazioni ufficiali, infatti, Gran Turismo 7 è stato rimosso dal PlayStation Store russo.