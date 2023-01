Gran Turismo 7 su PSVR2 non subirà tagli: tutti i dettagli da Yamauchi

A distanza di qualche settimana dall'approdo sugli scaffali di PlayStation VR2, il presidente di Polyphony Digital Kazunori Yamauchi ha voluto chiarire alcuni dubbi dei videogiocatori in merito alla versione con supporto alla realtà virtuale di Gran Turismo 7.

Stando alle parole dello sviluppatore, il quale ha pubblicato un breve intervento sul PlayStation Blog ufficiale, la versione che si potrà giocare tra qualche settimana con il caschetto per la realtà virtuale di nuova generazione non avrà alcuna differenza in termini contenutistici con quella già disponibile da tempo su PlayStation 4 e PlayStation 5. Questo significa che tutte le auto e i tracciati presenti ad oggi nel gioco si potranno sfruttare anche in VR. L'unica eccezione è rappresentata dalla modalità a schermo condiviso che, per ovvie ragioni, non sarà disponibile per chi gioca questa particolare versione del racing game Sony.

Yamauchi ha inoltre precisato che la versione PlayStation VR2 si GT7 sfrutterà tutte le feature avanzate del visore, tra le quali troviamo il tracciamento oculare e il foveated rendering.

Avete già dato un'occhiata alla ricchissima line up di lancio di PlayStation VR2, comprensiva di ben 30 diversi titoli e confermata in via ufficiale da Sony nel corso del pomeriggio di oggi?