Gran Turismo 7: realtà e videogioco a confronto nel nuovo video di Sony e Polyphony

Con l'esordio del nuovo Real Driving Simulator ormai dietro l'angolo, Sony e Polyphony Digital hanno confezionato un nuovo filmato dedicato a Gran Turismo 7. In questa occasione veniamo condotti sul circuito del Willow Springs International Raceway per un confronto tra realtà e videogioco.

Quali sono le somiglianze e le differenze che possiamo riscontrare guidando su un tracciato in Gran Turismo e nella realtà? A questa domanda hanno risposto due esperti di auto da corsa, uno che guida nel mondo virtuale e uno che lo fa nel mondo reale.

Il Willow Springs International Raceway è un circuito da corsa super-veloce di 2.5 miglia (circa 4 km) e nove tornanti che ha ospitato alcune delle battaglie più classiche di Gran Turismo, compreso il FIA GT Championships 2021.

Il pilota professionista di auto da corsa Dai Yoshihara guida un veicolo Evasive Motorsports’ Tesla Model 3 Performance preparato per la corsa e ci offre i consigli tratti dalla sua esperienza per affrontare uno dei tracciati più veloci e difficili degli Stati Uniti, comprese le modifiche ideali al veicolo, il percorso ideale e piccoli fastidi conosciuti solo ai piloti esperti.

Contemporaneamente, un fan di Gran Turismo di lunga data, Steve Brown alias Super GT, usa una Tesla Model S modificata e offre le sue osservazioni dettagliate da una prospettiva virtuale grazie alla sua esperienza di gioco con Gran Turismo 7. In calce alla notizia potete gustarvi un video comparativo side by side di un giro secco in Gran Turismo 7 e nella vita vera attraverso l’abitacolo di un veicolo Tesla.

Nell'attesa che il titolo faccia il suo debutto il 4 marzo su PS5 e PS4, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Gran Turismo 7.