Gran Turismo 7, rischio rinvio scongiurato: ecco i motivi del posticipo dell'evento stampa

I timori degli appassionati di simulatori automobilistici su PS4 e PS5 per il rischio rinvio di Gran Turismo 7 spingono Tom Henderson a indagare sulla questione. Dopo aver interpellato le sue fonti anonime, l'insider spiega perché il team di Polyphony Digital ha posticipato l'atteso evento stampa di GT7.

Secondo quanto riferito a Tom Henderson dalle sue "gole profonde", dietro alla decisione di posticipare questo appuntamento mediatico ci sarebbe stata la necessità di attendere l'annuncio del temuto rinvio di Gran Turismo 7, bensì la volontà di Kazunori Yamauchi di presenziare all'evento.

Il papà del Real Driving Simulator, infatti, non avrebbe potuto partecipare all'evento stampa pianificato in origine da Polyphony Digital per via di un non meglio precisato impedimento personale, di conseguenza avrebbe chiesto al suo team e alla macchina comunicativa di Sony di rimandare l'evento in questione, consentendogli così di presenziare al nuovo appuntamento per poter interagire con gli appassionati e rispondere alle domande degli addetti al settore.

A voler dar retta alle fonti anonime di Henderson, quindi, non solo l'annuncio del nuovo evento mediatico di GT7 sarebbe imminente (l'insider spiega che dovrebbe avvenire il 3 febbraio) ma l'uscita stessa del kolossal racing di Sony non sarebbe affatto a rischio rinvio, per la gioia di tutti i fan della serie che attendono con impazienza l'uscita del titolo prevista per il 4 marzo su PS4 e PlayStation 5. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Polyphony Digital, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su Gran Turismo 7 e la ricerca del realismo.