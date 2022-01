Gran Turismo 7 a rischio rinvio? Sony avrebbe annullato un evento stampa, per un rumor

Insieme ad Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok, Gran Turismo 7 è una delle esclusive più attese del 2022 dai possessori di piattaforme PlayStation. Tuttavia, stando alle ultime voci di corridio, la nuova incarnazione del "Real Driving Simulator" di Polyphony Digital potrebbe arrivare più tardi di quanto ci si aspetterebbe.

Come riporta il noto insider Tom Henderson, solitamente una delle "gole profonde" più affidabili, Sony avrebbe cancellato un evento stampa originariamente previsto per la giornata di domani. Una nuova data per l'incontro non è stata comunicata dalla compagnia nipponica, e non è neanche giunta alcuna spiegazione in merito all'annullamento.

Considerando che il titolo è atteso al debutto il 4 marzo, la notizia - se confermata - farebbe sollevare qualche dubbio riguardo allo stato dei lavori in casa Polyphony Digital. Come fa notare Henderson in un post successivo, una dinamica simile ebbe per protagonista The Last of Us Parte II nel 2020: anche l'action-adventure di Naughty Dog vide un suo evento stampa cancellato, a cui poi seguì un rinvio della data di lancio. In questo caso, tuttavia, si tratta più di una speculazione che di un'indiscrezione vera e propria, e vi raccomandiamo come sempre di attendere eventuali aggiornamenti ufficiali da parte di Sony.

Secondo le ultime anticipazioni, Gran Turismo 7 peserà circa 90GB su PlayStation, ma la day one patch potrebbe far arrivare il quantitativo dei dati a 110GB, facendo segnare un nuovo record per le esclusive Sony.