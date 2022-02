Gran Turismo 7, serve più spazio su PS4 e PS5: leak svela il nuovo peso del gioco

Il percorso di evoluzione grafica della serie Gran Turismo è pronta a compiere un nuovo passo con la prossima pubblicazione di Gran Turismo 7, atteso su PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire dal prossimo 4 marzo 2022.

In sviluppo presso gli studi di Polyphony Digital, l'ambizioso racing game si sta dunque preparando agli ultimi ritocchi in vista del debutto ufficiale. In questo contesto, pare che i primi segnali dell'avvento del gioco su PlayStation Store siano già stati avvistati dai dataminer. In particolare, l'utente Twitter "PlayStation Game Size", reduce dall'avvistamento della patch 1.04 di Horizon: Forbidden West, avrebbe identificato sui server PlayStation l'update 01.020.000 di Gran Turismo 7.

Stando a quanto riportato dal noto dataminer, con quest'ultimo aggiornamento sarebbe stato modificato il peso complessivo del racing game. Le dimensioni del gioco sarebbero cresciute sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5. Nello specifico:

Versione PlayStation 4 : sulla console di precedente generazione, il peso dell'update di Gran Turismo 7 sarebbe pari a circa 16 GB;

: sulla console di precedente generazione, il peso dell'update di Gran Turismo 7 sarebbe pari a circa 16 GB; Versione PlayStation 5: sull'hardware, il peso di Gran Turismo 7 sarebbe passato da 89,445 GB a 96,800 GB, il tutto senza contare una eventuale Day One Patch;

In attesa di dettagli ufficiali da Polyphony Digital in merito, ricordiamo che sono previsti due dischi per la versione PS4 di Gran Turismo 7