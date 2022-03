Gran Turismo 7 e i server inattivi: i giochi always online sono un problema?

Come abbiamo visto, i server di Gran Turismo 7 sono offline da oltre 24 ore, dovuti a problemi insorti dopo la pubblicazione della patch 1.07. Al momento Polyphony Digital non ha ancora fornito indicazioni su quando la situazione tornerà alla normalità, facendo innervosire non poco i giocatori.

Considerato che il cuore pulsante di GT7 si trova nella sua componente online, alla quale sono collegate diverse modalità principali del gioco, l'inaccessibilità ai server comporta un problema serio rendendo di fatto inutilizzabile il titolo fino a quando la vicenda non verrà risolta. E i problemi del titolo in esclusiva PS5 e PS4 hanno fatto riemergere una questione divenuta ormai annosa: quando un gioco è pensato come esperienza single player, l'always online è un bene o un danno per i consumatori?

Sul forum di ResetERA è stato per l'appunto aperto un nuovo topic sull'argomento in seguito alla situazione relativa al titolo Sony, con diversi fan che hanno evidenziato come un prodotto impostato in questa maniera sia controproducente a causa dell'insorgere più o meno frequente di simili problemi. Un fatto, nel caso di Gran Turismo 7, ulteriormente aggravato dalla sua essenza pensata per giocatore singolo, pur offrendo comunque competizioni online con gli utenti di tutto il mondo.

L'utenza di ResetERA si trova d'accordo nel considerare un danno l'online obbligatorio in prodotti pensati per essere usufruiti anche in single player: c'è chi cita titoli come Godfall, Outriders e i recenti episodi di Hitman, tutti con impostazione always online e vittime di problematiche varie che li hanno resi momentaneamente inaccessibili a causa di problemi ai server (in particolare al lancio), e anche ci fa esempi risalenti a un decennio fa, quando opere come Diablo III e The Sims al loro lancio originario erano quasi ingiocabili a causa delle varie problematiche tecniche che rendevano quasi impossibile giocare online.

Il tutto senza dimenticare che, qualora in futuro Sony dovesse decidere di staccare la spina ai server, Gran Turismo 7 diverrebbe un prodotto virtualmente inaccessibile. Una sorte che potrebbe toccare a tutti i giochi concepiti in questo modo, a meno di azioni specifiche da parte dei produttori come l'eliminazione dell'online obbligatorio.

Voi cosa ne pensate? Nel frattempo Gran Turismo 7 è stato vittima di review bombing dopo che l'ultima patch ha di fatto dato un peso ben maggiore alle microtransazioni per acquistare le auto più costose.