Gran Turismo 7 sfreccia su PS5: Deep Forest Raceway nel nuovo video gameplay

I ragazzi di Polyphony Digital riconquistano la scena dopo l'annuncio del volante Fanatec DD PRO e pubblicano un nuovo video gameplay di Gran Turismo 7 su PS5 interamente dedicato a Deep Forest Raceway, uno dei tanti tracciati che ospiteranno le gare virtuali del prossimo kolossal racing firmato da Kazunori Yamauchi.

Il giro lanciato che ci viene mostrato in questo trailer ci permette di apprezzare l'impegno profuso dalla sussidiaria storica dei PlayStation Studios nell'ampliare la rosa di circuiti del prossimo Real Driving Simulator, tanto nella modalità Campagna quanto nelle sfide Sport e Arcade da disputare in singolo o in multiplayer.

Grazie al video del tracciato di Deep Forest, Polyphony Digital apre una finestra sull'esperienza ludica, grafica e contenutistica di GT7 su PlayStation 5 per restituirci l'immagine di un titolo che vanterà dei modelli estremamente evoluti per le auto, circuiti realizzati in fotogrammetria digitale, bolidi dagli interni iperrealistici e un avanzato sistema di illuminazione. E questo, per tacere delle immancabili migliorie e ottimizzazioni che il team capitanato da Yamauchi apporterà al modello di guida delle centinaia di auto presenti al lancio.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo all'ultimo video di GT7 e vi ricordiamo che l'esclusiva Sony sarà disponibile dal 4 marzo 2022 su PS4 e PlayStation 5. Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro approfondimento su gameplay e contenuti di Gran Turismo 7.