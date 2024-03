Gran Turismo 7 sfreccia veloce anche a marzo: nuove auto e non solo con l'ultimo update

Dopo aver detto addio all'online di Gran Turismo Sport, gli sforzi di Polyphony Digital sono ora tutti concentrati su Gran Turismo 7, che continua ad essere costantemente aggiornato e supportato attraverso nuovi contenuti volti ad arricchirlo sempre di più.

E seppur proprio alla fine del mese, anche l'aggiornamento gratis di marzo 2024 per Gran Turismo 7 è ora disponibile introducendo varie novità all'apprezzato simulatore di guida per PlayStation 5 e PS4. Anzitutto il roster di automobili accoglie tre nuovi innesti: l'Audi R8 Coupé V10 plus '16, la Lamborghini Urus '18 e la Toyota GT-One (TS020) '99. Le prime due dell'elenco saranno accessibili tramite Brand Central, mentre l'ultima è pronta per l'acquisto attraverso Auto Leggendarie.

Il World Circuit si arricchisce invece di nuovi eventi, nello specifico:

Coppa Clubman Europee 600 - Blue Moon Bay Speedway - Infield A Reverse

Lega Schwarzwald - High Speed Ring Reverse

World Touring Car 900 - 24 Heures du Mans Race Track

Ancora, l'update di marzo aggiunge il menù Extra Menù No. 37 Jaguar, mentre per l'editor delle livree arrivano 26 sticker basati sulla serie tv Highspeed Etoile, disponibili per un periodo di tempo limitato.

Nel frattempo Gran Turismo 7 si prepara a diventare il capitolo più remunerativo della serie negli USA, superando lo storico Gran Turismo 3 A-Spec per PS2.

