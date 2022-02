Gran Turismo 7, Shadow Warrior 3 e Babylon's Fall tra le nuove uscite della settimana

La settimana appena iniziata è certamente ricchissima di novità grazie all'arrivo di tanti nuovi titoli per PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E parliamo di titoli molto attesi...

Il primo marzo arrivano Aperture Desk Job, Conan Chop Chop, FAR Charging Tides e Shadow Warrior 3 (disponibile al day one anche su PlayStation Now) mentre il 3 marzo i giocatori potranno mettere le mani su Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream, Dynasty Warriors 9 Empires, Babylon's Fall, Gran Turismo 7 e Triangle Strategy. Tutto questo senza dimenticare ELEX 2, Little Orpheus e 35 mm, progetti minori ma che godono comunque di un buon richiamo.

Una settimana impegnativa tra le corse di Gran Turismo 7, le battaglie strategiche di Triangle Strategy e ed i frenetici scontri di Babylon's Fall, senza considerare le intense sequenze action di Shadow Warrior 3 il divertente party game Chop Chop Conan.

A partire da oggi inoltre i giocatori possono scaricare La Nuova Alba di Hisui per Leggende Pokemon Arceus, primo aggiornamento gratuito che porta in dote nuovi contenuti per il gioco di Game Freak come parte del supporto post lancio, l'update capita come detto in una settimana molto ricca ma siamo certi che troverete tempo per tornare sull'Isola di Hisui.