Gran Turismo 7: il nuovo simulatore di corse su PS4 e PS5, con qualche compromesso

I rombi dei bolidi di Gran Turismo tornano finalmente ad accendersi su PlayStation dopo una lunga attesa. Dal 4 marzo 2022 Gran Turismo 7 sarà disponibile su PlayStation 5 e PS4, con i giocatori pronti a vivere una nuova, grande esperienza automobilistica firmata da Polyphony Digital.

Noi di Everyeye abbiamo già potuto sviscerare a dovere l'ultima fatica di Kazunori Yamauchi nella nostra recensione di Gran Turismo 7, che potete trovare anche in video. Con il settimo capitolo principale, gli autori si sono posti l'obiettivo di riconquistare i fan storici del franchise, non rimasti particolarmente colpiti dalle performance di Gran Turismo Sport uscito su PS4 nel 2017, riportando in scena varie modalità classiche. Al tempo stesso, attirare l'attenzione dei neofiti con un gioco di guida simulativo all'avanguardia è un altro obiettivo principale da raggiungere per Sony.

Il risultato complessivo si rivela soddisfacente, dato che GT7 si rivela non solo ricchissimo di contenuti, ma anche avvincente da giocare grazie a un modello di guida ancora più realistico rispetto al passato ma che comunque si rivela accessibile anche per i nuovi arrivati. Tutto questo al netto di qualche compromesso sulla presentazione visiva e qualche sbavatura sull'intelligenza artificiale degli avversari.



A maggior ragione, quindi, si attende con grande curiosità di vedere l'IA Sophy implementata in Gran Turismo 7 in futuro, data la promessa di rivoluzionare il modo di intendere i giochi automobilistici.